Alan Estrada rompe el silenció y habla de su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Estrada se ha vuelto popular en redes sociales desde hace años graciaslos consejos que brinda por medio de su canal de YouTube y página web sobre los viajes.

Sin embargo hace unas horas se ha vuelto viral en Twitter luego de hablar por primera vez de su vida personal, donde reveló que aunque no era algo nuevo para las personas cercanas de su realidad sobre su homosecualidd, en esta ocasión quería hablarlo públicamente.



A las pocas horas el actor por medio de su cuenta habló de sus preferencias sexuales mientras que sus seguidores reaccionaron más de 50 mill veces, a pesar de no ser un tema nuevo, nunca había hablado de eso con sus fanáticos.

En el mensaje, Alan Estrada dejó en claro que el tema era algo que ya se había hablado con su familia, pero a lo largo de su carrera artística habría preferido mantener su vida personal en privado, pero en esta ocasión hubo un motivo muy especial.

Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. ��️����️����️����️�� — Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022

Esto se debió que en los últimos días se percató que la comunidad LGBTTIQA+ se encontrara viviendo momentos difíciles, debido a que sus familiares no los apoyaban con su orientación.

Por supuesto el gesto que hizo el artista fue reconocido por muchos de sus seguidores e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “a la familia se le escoge”, “Ser visibles es una elección, y hacerlo para compartir algo de esperanza es de lo más noble que podemos hacer por nuestra comunidad. Gracias por compartir, Alan”, son algunos de los que se pueden leer.

Alan Estrada fue “criticado” por varios usuarios

Uno de los usuarios por medio de Twitter confrontó al actor y le hizo saber que una de las maneras de “manifestarse” es no haber asistido al Mundial en Qatar, por la situación que se vivió en el lugar.

A lo que Alan Estrada le contestó: “Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos. Desde mi primer video! No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí. Por cierto los videos están poca madre, te invito a verlos. Besitos” escribió en la publicación.

Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos. Desde mi primer video! No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí. Por cierto los videos están poca madre, te invito a verlos. Besitos. https://t.co/VdMDuuAprg — Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022