Al borde del llanto, conductora de 'Venga la alegría' anuncia padecimiento

MÉXICO.- Venga la alegría vivió un momento de tensión luego de que una de las conductoras confesara en la transmisión que debe abandonar el programa por un fuerte lesión que le impide continuar con sus actividades en el matutino de TV Azteca.

Fue el pasado martes 28 de junio, durante la sección ¡Quiero bailar!, que Sergio Sepúlveda y los demás integrantes de la producción expresaron su preocupación por Érika González, quien sufrió un fuerte dolor durante el reality de baile.

Al momento de subir al escenario y realizar su rutina, la conductora señaló que el dolor en su espalda baja era tan fuerte que no podría seguir con su presentación. De inmediato, el número de baile fue suspendido para que Érika recibiera atención médica.

Una vez que fue revisada por el personal de salud y logró ponerse en pie, González reveló a los jueces y a sus compañeros que desde el fin de semana pasado recibió un tratamiento para su dolor; pero, por desgracia, no estaba dando resultados.

Me da coraje que pase esto. Me inyecté el viernes, el sábado, y el domingo me dieron un masaje porque tengo una contractura muy fuerte", contó la concursante al borde del llanto.