¡Al borde del llanto! Alicia Machado denuncia que fue víctima de xenofobia

Ciudad de México.- Alicia Machado empleó sus redes sociales para denunciar que tras su reciente visita a Colombia para participar en el programa Masterchef Celebrity, fue víctima de xenofobia por el hecho de ser venezolana.

Quiero que sepan que una, dos, tres o cuatro moscas que a veces dañan un delicioso plato, así que no pasa nada. Gracias a Dios, muchas de las cosas que se hicieron en mi contra yo no me di cuenta, porque estaba bastante concentrada en lo mío, a lo que fui y ya, yo estoy acostumbrada a este tipo de cosas. A lo que no estaba acostumbrada, honestamente, es la xenofobia”, empezó su mensaje la artista de 44 años de edad.