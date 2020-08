Akon señala que pudo haber fichado a Drake pero no quiso porque se ''escuchaba como Eminem''

ESTADOS UNIDOS.- Como muchos saben, Akon no es sólo conocido por sus éxitos temas, sino también por su carrera paralela como ejecutivo discográfico, llegando a fichar a Lady Gaga con su sello KonLive a través de Interscope y su sello Konvict Muzik, que se fundó en 2004 y a lo largo de los años ha incluido a T-Pain, el rapero Kardinal Offishall, la cantante Kat Deluna y muchos otros, incluyó por poco incluye a Drake.

Durante una reciente entrevista con VladTV , el empresario Akon reveló que tuvo la oportunidad de fichar a Drizzy en 2005, pero no ocurrió debido a que, según a su expectativa, "Drake sonaba más como Eminem".

"Kardinal Offishall me lo trajo en 2005, creo que fue, o 2004", recordó Akon. “Fue justo antes de que [la canción de Drake] 'Best I Ever Had' explotara, porque en ese momento, era más mixtape-ish. En ese momento, lo crea o no, Drake sonaba más como Eminem. Con esa demostración que escuché, sonaba más como Em”, contó.

Pronto comenzó una guerra de ofertas que finalmente fue ganada por el sello Young Money de Lil Wayne, que desde entonces ha lanzado la música de Drake a través de Republic Records. Sin embargo, casi fue de otra manera: cuando el precio de Drake subió, Kardinal Offishall, quien también es un ejecutivo musical apodado el "embajador del hip hop" de Canadá, hizo una segunda jugada para que Akon participara en el juego.

"Fue entonces cuando Kardi dijo: '¡Te dije que este n-a iba a ser el p ...!'", Recordó Akon. "Le dije: 'Bueno, m…, comuníquese [con su equipo]'. Él dijo: 'Puede, pero la oferta más baja en este momento es un millón'".

Akon revela que no tenía un millón de dólares, antes de revelar que la presidenta y directora ejecutiva de Epic Records, Sylvia Rhone, quien en ese momento dirigía Universal Motown Records, también tuvo la oportunidad de fichar a Drake.

"Sylvia Rhone tuvo la mayor oportunidad de ficharlo", recuerda Akon. “En ese momento, tenía a Trey Songz. Ella pensó que Trey iba a ser lo más grande de todos los tiempos ... De todos los artistas de hoy, para mí, [Drake] vale cada maldito centavo. Es un genio, es revolucionario lo que ha hecho ".