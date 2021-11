Aislinn Derbez sorprende con sus pasos de baile

ESTADOS UNIDOS.- Aislinn Derbez es una de las actrices más reconocidas en el medio del espectáculo, gracias a su trabajo en la televisión y cine, pero en los últimos años ha estado en vuelta en fuertes polémicas desde su separación con Mauricio Ochmann.

Actualmente la artista se encuentra en grabaciones de una nueva película a lado de Giovanna Romo y para distraerse de su trabajo, sus compañeros la quisieron invitar a hacer algo diferente.

En esta ocasión Aislinn fue invitada a un evento con el objetivo de que se distrajera y fuera a bailar cumbias, por su parte dejó en claro que se sentía muy cansada, que al otro día había trabajo y que no sabía bailar cumbias.

A pesar de que la actriz insistió en no ir, porque no se encontraba lista para poder ir a dicho evento al final la convencieron y al parecer su reacción no fue la que esperaba nadie en absoluto.

Ni bailo cumbias” expresó la actriz en el video.

En la grabación se puede ver como Aislinn llegó a un concierto en el que se podía escuchar que estaban tocando cumbias e inesperadamente sorprendió con sus ‘pasos de baile’.

La hija mayor de Eugenio Derbez comenzó a bailar desde los asientos, además comenzó a bailar hasta el piso, por supuesto sus compañeros se sorprendieron porque evidentemente el “cansancio” pasó a ser historia.

La ruptura entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Fue el pasado 12 marzo del 2020 cuando la pareja decidió dar la noticia por medio de sus redes sociales, que lamentablemente habían tomado la decisión de terminar con su matrimonio pero que mantendrían una relación de amistad en honor a su hija.

Sin embargo la actriz en más de una ocasión ha dicho en su podcast ‘La Magia del Caos’ que ella no esperaba divorciarse, sin embargo las circunstancias no ayudaron y tuvo que también dejar ir por amor.