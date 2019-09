Aislinn Derbez señala haber estado ''histérica'' tras viaje con la familia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz experimentó un viaje con la familia durante un momento en el que no se encontraba del todo bien, según información de TvNotas.

La crisis se dio durante un viaje familiar que organizaron para poder grabar su nuevo reality show, “De viaje con los Derbez”, el cual está próximo a estrenarse.



De acuerdo con la actriz, este fue uno de los viajes más difíciles de su vida, pues no se encontraba muy bien emocionalmente.

“A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, señaló para el programa Despierta América.

Además, Aislinn confesó sentir pena de que el capítulo saliera, pues ese episodio en su vida sacó lo peor de ella tanto con su familia como en su matrimonio, por lo que “yo estaba histérica’’.

Incluso acudió a su cuenta de Instagram para compartir un meme de Britney Spear donde rapa su cabellera, ‘‘Así después de 11 hrs de vuelo y cambio de horario’’, escribió la famosa.

Cabe señalar que buscó ayuda profesional para estabilizase y cuidar de su salud mental.