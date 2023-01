¿Aislinn Derbez se convierte en reina?

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez ha sabido destacar en el mundo del espectáculo gracias al trabajo que ha brindado frente a la televisión mexicana donde ha podido destacar como una de las mejores actrices.

Sin embargo la hija mayor de Eugenio Derbez ha protagonizado distintas polémicas sobre su vida personal, sobre todo desde su separación con Mauricio Ochmann que terminó en buenos términos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió una emotiva fotografía donde aparece a lado de su pequeña hija Kailani fruto del matrimonio que mantuvo con el actor.

En la fotografía en blanco y negro que publicó la actriz aparece muy sonriente frente a la cámara con su hija quien le está dando un beso en el cachete mientras le pone una “corona”.

Mi corona oficial” se puede leer en la publicación.



Por su parte la actriz reveló que era su “coronado” oficial, pero al parecer solamente estaba jugando a lado de su hija, con quien constantemente pasa tiempo de calidad.

Sus fanáticos hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “que preciosa reina y princesa”, “las más hermosas”, “amo”, “que bonitas se ven juntas”, “la corona del corazón”, son algunos de los que se pueden leer.

Aislinn Derbez reveló que estaba en un año sábatico



La actriz pidió que no le pongan novios hasta el próximo año pues quiere disfrutar plenamente su soltería.

"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", comentó la actriz.