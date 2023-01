Aislinn Derbez comparte emotivo video de todo lo que vivió en 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez es una de las actrices más famosas en los últimos años gracias al trabajo que ha hecho en televisión y cine mexicano, aunque en más de una ocasión ha llegado a estar fuertes polémicas después de su separación con Mauricio Ochmann.

Sin embargo por su parte la actriz se ha enfocado en sus propios proyectos profesionales y profesionales como su podcast ‘La MAgia del Caos’ que durante el 2022 ofreció talleres presenciales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Aislinn Derbez publicó un emotivo video donde dejó ver los mejores momentos del año, desde retiros espirituales hasta momentos personales con su hija Kailani.

Sin embargo lo que también llamó la atención de los usuarios es que en varias escenas apareció Mauricio Ochmann con quien actualmente mantiene una buena relación en honor a su hija.

Una recopilación del 2022, uno de los años más contrastantes, intensos y llenos de aventuras que he tenido. Un año que no paró de darme lecciones enormes y a la vez muchas respuestas que llevaba tiempo buscando. Siento que logré un nuevo nivel de conexión con la gente que más amo, familia, amigos viejos y nuevos amigos que aparecieron en el camino.Les dejo algunos de mis momentos favoritos de uno de los años que más he disfrutado. (Y bueno también hubo chingos de lágrimas de las cuales no hay evidencia audiovisual)” escribió en la publicación.