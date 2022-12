Aislinn Derbez revela que su hermana se casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez actualmente es una de las actrices más populares y con mayor influencia en sus seguidores, quienes se ha encargado de apoyarla en cada uno de sus proyectos.

Además la actriz se ha caracterizado por ser una mujer muy familiar en especial con su hermana Michelle Aguilera, con quien constantemente suele viajar a su lado y compartir inolvidables experiencias.

Fue por medio de sus historias que Aislinn Derbez reveló que su hermana acaba de recibir anillo de compromiso tras una relación de 8 años, situación que evidentemente conmovió a la actriz.

En la publicación la actriz reveló que es una de las parejas a quien más admira y bonitas que ha conocido y que estaba muy feliz que después de tantos años juntos dieran dicho paso.

Mi hermana best friend, amor por siempre se me casa” se puede leer en la publicación.



Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación, ante la nueva etapa que está por vivir Michelle Aguilera quien incluso ha llegado a trabajar con Aislinn.

En más de una ocasión Aislinn Derbez ha dejado en claro que su hermana se ha vuelto en su confidente y cómplice, incluso la ha llegado aocmpañar a distintos retiros espirituales.

Aislinn Derbez reveló que su corazón está en año sabático



Aislinn Derbez confesó que está soltera y disfrutando de su etapa sin pareja y por el momento no piensa en tener una. La actriz pidió que no le pongan novios hasta el próximo año pues quiere disfrutar plenamente su soltería.

"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", comentó la actriz.