Aislinn Derbez revela que su corazón está en “año sabático”

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente Aislinn Derbez confesó que está soltera y disfrutando de su etapa sin pareja y por el momento no piensa en tener una.

La actriz pidió que no le pongan novios hasta el próximo año pues quiere disfrutar plenamente su soltería.

Se le cuestionó sobre Sebastián Yatra y confesó: “No es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, aclaro la actriz de ‘La casa de las flores’.

Aislinn ha usado diferentes canales de comunicación para expresar cómo se siente respecto de su vida sentimental, así como una serie de reflexiones que le deja su soltería.

"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", comentó la actriz.

Asegura ahora está aprendiendo a sobrellevar los rumores en los que se ve involucrada y solo disfruta su soltería sin privarse de amistades masculinas.