Aislinn Derbez aclara que su soltería no es "novedad"

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez se ha destacado en el medio del espectáculo gracias a su trabajo en la televisión y cine mexicano, al ser una de las actrices más importantes, a pesar de los “escándalos” que ha llegado a tener sobre su vida personal.



Desde que la artista dio a conocer su separación con Mauricio Ochmann en 2020, después se le llegó a relacionar con Jonathan Kubben con quien aparentemente lucía muy enamorada.



Pero fue hace unos días que Aislinn por medio de sus redes sociales dio a conocer que se encontraba soltera y conociendo a muchas personas para formar el circulo social que siempre había buscado.



Además la hija mayor de Eugenio Derbez por medio de su cuenta de Instagram dejó en claro que desde hace 6 meses que se encontraba felizmente soltera y que no era una noticia “nueva”.

Oigan llevo 6 meses soltera… no entiendo porque tanta novedad y tanto sorprendimiento y preguntas de los medios si no es novedad y si la gente puede llevarse bien, seguirse viendo y quererse un chingo y no necesariamente seguir siendo pareja, normalicen eso” escribió en la red social.