"¡Aguas!": Piden al Canelo Álvarez que no se deje manosear por Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Una inocente foto de Saúl “El Canelo” Álvarez con Vicente Fernández terminaría desatando todo tipo de comentarios y bromas.

Y es que los fans del peleador mexicano le advirtieron que no se acercara tanto al cantante de música ranchera porque “podría manosearle un pecho”.

En la cuenta de Instagram de ambas celebridades, se publicó una foto en la que aparece el intérprete de “Estos Celos” junto con el campeón mundial de la AMB y CMB de peso supermediano.

“Con mi ídolo”, escribió Canelo en la red social.

Aunque muchos aplaudieron este icónico encuentro, otros no desaprovecharon la oportunidad de bromear sobre el escándalo de acoso que vivió Vicente Fernández hace unos meses.

LA POLÉMICA DE VICENTE FERNÁNDEZ

El padre de Alejandro Fernández “El Potrillo” desató la indignación luego de que, el pasado enero, se difundiera un video en el que toca el seno de una fan con quien se tomó una foto.

La usuaria de Tik Tok compartió el metraje y aseguró que no se había dado cuenta de lo ocurrido hasta que vio la foto en su casa, pues no sintió el manoseo gracias a su brassiere con relleno. Según relató, el incidente se dio en 2017, cuando ella y su familia visitó el rancho “Los Tres Potrillos”.

“Esta foto la tomaron en 2017. La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí cuando veía las fotos con mi mamá”, dijo la internauta en inglés.

Fue por este motivo que ahora, los fans del Canelo Álvarez recordaron la polémica de Vicente, y le pidieron al famoso que no se dejara manosear por él.

No se le pasó la mano esta vez”, “Que no te agarre la chi chi”, “Chente, no se animó a agarrarle la chi chi al Canelo porque sabe que este sí lo manda al panteón”, “Faltó el agarrón de chichi”, se lee en varios comentarios en Instagram.

La imagen alcanzó más de un millón de “Me Gusta”.