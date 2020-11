Agradece Lalo España muestras de cariño

Tijuana, BC.- Luego de informar que es positivo Covid-19, el actor Eduardo 'Lalo' España agradeció las muestras de cariño que le expresaron sus fanáticos y amigos.

En sus redes sociales comentó sentirse querido y con ganas de luchar contra la enfermedad.

Asimismo, España escribió estar agradecido por los buenos deseos que envían.

"Según yo me iba a alejar de los medios y redes un rato. Sólo debo decir que me siento tan querido, agradecido y afortunado, que esto me conmueve, compromete y estimula infinitamente. Estamos vivos, recuérdenlo de cuando en cuando. Y todo lo que esto implica, ¡por favor! ¡GRACIAS!", se lee en la publicación.