Agencia de talentos responde tras denuncia de abuso de Nath Campos

"Le agradecemos a Nath la oportunidad de aprender con ella", respondió la agencia de relaciones públicas de Nath Campos, después de que la youtuber publicó un video en el que narra su historia de abuso sexual por parte del influencer Rix y en donde también señaló que su agencia no le ofreció apoyo cuando sucedieron los hechos.

"Todas quienes integramos DW, nos comprometemos a actuar con mayor asertividad en estas situaciones y le agradecemos a Nath la oportunidad de aprender con ella en este camino y poder así, detectar, prevenir y atender cualquier intento de abuso que pueda afectar la integridad de nuestras compañeras y compañeros de la mejor manera", señaló la agencia mediante un comunicado.

Durante el video, Campos explicó que se acercó a una persona de su agencia, con la que tenía mayor confianza y le respondieron que el abuso sexual que había sufrido era un tema que no les extrañaba escuchar y no era grave.

"Hable con una de las personas que más confianza le tenía en ese momento, de mi equipo de management, me cayeron muchos veintes de muchas cosas: para empezar que no era algo que les extrañaba oír, que no era algo que les pareciera tan grave a alguien, que no sabían cómo reaccionar ante esta situación (sic)…", dijo.

"Pero no sé, era una persona que estaba en una posición de poder ayudarme, de poder hacer algo, que pensé que podía acércame con esto y que podía ayudarme y sólo recibí esta propuesta de: ‘ok ¿vas a querer hablar de esto y decirlo y ver qué pasa y cómo sacarlo o vas a querer enterrarlo?’…", añadió.

Por su parte, la agencia fundada por mujeres, que lleva por nombre DW Entertainment & Media y que representa a otros youtubers como Luisito Comunica, respondió que ofrece su apoyo total a Campos y su "responsabilidad de manejar este tipo de situaciones en los tiempos correctos".

"Estamos convencidas que la voz e influencia que Nath tiene con millones de mujeres, servirá como ejemplo de fuerza para quienes aún no han podido enfrentar su propio proceso, así como para sensibilizar a quienes les acompañamos en él".