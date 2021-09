Afirman que Lolita Ayala usa un tanque de oxígeno para poder respirar y su salud no está bien

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Lolita Ayala estaría teniendo problemas de salud, principalmente en su respiración, ya que supuestamente depende de un tanque de oxígeno para poder respirar, publicó Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja, de este viernes, el comentarista de espectáculos reveló que una de sus fuentes le informó que en días pasados se habían topado con Lolita Ayala en la zona de Polanco, de la Ciudad de México, y tenía muy mal semblante.

Según Kaffie, la periodista que trabajó por más de 50 años en Televisa, se apoyaba en dos personas para poder caminar y estaba conectada a un tanque de oxígeno portátil.

Me entero que Dolores Ayala no se halla bien de salud. Personas que coincidieron con ella en Polanco en recientes días la vieron con mal semblante, apoyándose en dos personas para caminar y conectada a un tanque de oxígeno portátil. ‘Lo que más nos impactó fue ver que no podía dar pasos por sí sola’, dicen quienes atestiguaron la situación en la que se encuentra la querida comunicadora”, escribió Kaffie.