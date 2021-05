Adriana Fonseca asegura que Luis Miguel nunca la cortejó

CIUDAD DE MÉXICO.- Adriana Fonseca, contrario a otras artistas que han revelado detalles de su vida amorosa junto a Luis Miguel, aseguró que su único vínculo con “El Sol de México” ha sido en el terreno amistoso.

Durante su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa San Ángel, la actriz fue cuestionada por su relación con el intérprete de “Tengo todo excepto a ti”, instante en el que Adriana negó haber sido cortejada por él.

“No, él siempre ha sido mi amigo, es mi amigo todavía, lo quiero mucho y lo admiro, pero nada más […] yo le conocí a todas las novias”, dijo sonriente Fonseca.

Posteriormente, la prensa de espectáculos no dudó en cuestionarla por los romances de Luis Miguel con estrellas como Alejandra Ávalos y Lucía Méndez; a lo que únicamente replicó: “No, a ellas no, (yo conocí novias) más actuales”

Por último, al ser interrogada por las cualidades que tiene el artista de 51 años como amigo, Fonseca detalló:

“Él es muy generoso, muy, muy generoso. También siento que lo que él pide, él da, es muy discreto, sabe ser leal y buen amigo… es muy fácil que en este medio a una estrella como él se le acerque mucha gente por interés, entonces seguramente varias veces le rompieron el corazón en ese sentido y te vas volviendo más hermético”.