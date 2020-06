Adriana Fonseca alza la voz y pide alto al racismo en EU

Adriana Fonseca se manifestó en contra del racismo que se vive en Estados Unidos, luego de las protestas que se han generado por la muerte de George Floyd.

“Realmente me sorprende y si me impacta ver a tanta gente reunida, me impacta de forma positiva y también, por qué no decirlo, me preocupa un poco”, dijo en entrevista para Televisa Espectáculos.

Acto seguido, la actriz externó su apoyo a las personas que han salido a expresar su postura en contra de cualquier tipo de discriminación.

“De forma positiva porque la unión hace la fuerza y no podemos permitir que en este 2020 siga sucediendo racismo”, sentenció.

Cabe recordar que Adriana denunció hace algunos años haber sido víctima de racismo durante un casting publicitario que realizó en ese país debido a su marcado acento latino.

“Esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racistas con humanos”, comentó la mexicana en aquella ocasión.