Adrián Uribe le dedica romántico mensaje a su esposa por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Uribe es uno de los conductores más populares del espectáculo, su sentido del humor y su carisma frente a la cámara se ha convertido en uno de los más queridos por parte del público.

Además actualmente se encuentra en una de las mejores etapas de su vida profesional pero también personal, al disfrutar de su etapa como padre a lado de Thuany Martins después de recibir a su hija Emily.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que aparece a lado de su esposa, quien recientemente celebró un año más de vida a lado de sus seres queridos.

En la imagen se le puede ver al actor acompañado de Thuany quien aparece rodeada de globos en color rosas y pasteles, que seguramente adornaron el lugar donde celebró su cumpleaños.

Feliz cumple mi vida, Te amo” dice la publicación.

Al parecer el actor se dedicó a consentir a su esposa en este día tan especial, que hasta incluso en uno de los videos que publicó se pudo ver que la sacó a bailar en medio del gestejo.

Los fanáticos de Uribe hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en la publicación: “feliz cumpleaños”, “felicidades hermosa”, “que la pasan muy bonito”, “muchas felicidades”, “un abrazo grande”, son algunos de los comentarios se puede leer.

Uribe reveló las razones de dejar Televisa

Adrian según el portal de TVNotas en su último contrato que tenía con la reconocida televisora, era de seis años y como había llegado a su fin y aunque le habrían sugerido tomar otro, al final decidió hacer otros proyectos lejos de Televisa.

"Me han dicho ‘¿si es cierto que te quitaron tu exclusividad?’, ‘¿Qué te corrieron de Televisa?’ No me quitaron la exclusividad, ya leí que yo le debía dinero a Televisa, que no me podían correr hasta que les pagara y que ya que les pagué me quitaron la exclusividad, mentira”, reveló el actor.