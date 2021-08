Adrián Uribe comparte emotivo momento a lado de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Uribe se ha colocado como uno de los actores y comediantes favoritos en el medio del espectáculo, pero en este último año ha mostrado su lado paternal, con la llegada de su hija Emily, fruto del matrimonio que mantiene con Thuany Martins.

Desde que el también conductor se enteró que sería papá, compartió todo el proceso de embarazo en sus redes sociales, pero aun sigue publicando el crecimiento de su pequeña, donde se le puede ver disfrutando de su presencia.

Fue por medio de sus historias de Instagram, que Uribe compartió una fotografía en la que aparece jugando a lado de Emily, a quien se le puede ver cada vez más grande y feliz.

Baby emily" escribió el actor.

No es la primera vez que el artista publica esta etapa de su vida, y es que en alguna ocasión también dio a conocer una escena en la que le hablaba a la menor y esta le "contestaba".

Incluso en más de una vez los seguidores de Adrián ha insinuado que la menor tiene mucho parecido a él, mientras que otros siempre se encargan de brindarle los mejores deseos a su familia.

Desea ser padre por segunda vez

Aunque Adrián Uribe ya tiene dos hijos, el actor confesó que no descarta la posibilidad de tener un tercer hijo, sin embargo el hecho de pensar en los desvelos y todo lo que implica, eso hace que la piense dos veces.

“Fíjate que sí, sí me encantaría, hemos platicado mi mujer y yo que a lo mejor sí, uno más y ya, pero pues vamos a ver qué pasa. De repente se me antoja, pero cuando me despierto a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría”, dijo en entrevista para el programa Hoy.