¡Adiós a los ángeles de Victoria’s Secret! Serán reemplazadas por mujeres activistas

ESTADOS UNIDOS.- La empresa de lencería y demás productos de belleza busca reivindicarse con un nuevo proyecto en puerta que involucrará modelos nunca antes vistas y que destacan por su éxito en el ámbito laboral, además de ser activistas con una pasión por el cambio positivo.

Se trata de “The VS Collective” que será conformado por Adut Akech, modelo y activista por el bienestar mental; Amanda De Cadenet, periodista, fotógrafa, fundadora de “GirlGaze” y defensora de la igualdad; Eileen Gu, modelo, campeona mundial en estilo libre de esquí y defensora del apoyo a mujeres y jóvenes; Megan Rapinoe, activista de la comunidad LGBTQIA+, jugadora profesional de soccer y defensora del pago equitativo; Paloma Elsesser, creadora de contenido y modelo profesional de tallas grandes; Priyanka Chopra Jonas, actriz, productora y empresaria; por último, Valentino Sampaio, activista de la comunidad LGBTQIA+, actriz y modelo.

Un grupo de siete mujeres que destacan por su labor constante hacia el beneficio de la sociedad y de aquellos que son minimizados o dañados socialmente. Con sus nuevas integrantes, Victoria’s Secret busca evolucionar e inspirar a las mujeres a lograr más y no centrarse únicamente en obtener el “cuerpo perfecto”, que por tantos años la empresa ha sido criticada por lanzar ese mensaje. El cual se representaba a través de sus icónicos ángeles que definen a la marca, ya que con sus modelos reconocidas promocionaban cuerpos altos, delgados, con dotes estéticos que era imposible alcanzar para ciertas mujeres.

"The VS Collective", además de reconstruir el concepto de la empresa, estará trabajando en "The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer”, donde se recaudarán fondos para apoyar causas importantes para las mujeres, como lo es la enfermedad de cáncer.

Se espera que con este cambio tan radical, Victoria’s Secret presente un nuevo lema que vaya más allá de lo “sexy” o del cuerpo estético pefecto e inalcanzable que han intentado representar desde sus inicios, y que su mensaje anterior, considerado dañino para todas las generaciones de mujeres, pueda reivindicarse a través de sus nuevas integrantes. Aunque, es cierto que han promocionado más los "cuerpos reales" incluyendo a modelos de tallas grandes o mostrando ángulos distintos que permiten ver que no todo es un abdomen plano.

Posiblemente los seguidores echen de menos a los ángeles característicos de la marca, sin embargo algunos piensan que será interesante ver lo nuevo que ahora tienen por ofrecer, además de aceptar que los tiempos cambian y no pueden seguir reproduciendo el mismo material que por varias años ha sido analizado de manera negativa para la empresa. Los ángeles podrían ser tema del pasado, o tal vez podrán convertirse en un grupo de mujeres más variadas que no se centrarán únicamente en cuerpos delgados.