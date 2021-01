Adios a Mira Furla, fallece actriz de "Lost" y Babylon 5".

ESTADOS UNIDOS.- Una imagen donde la actriz aparece sonriendo de manera despreocupada, con el cabello suelto y una blusa en color oscuro, es la que ha elegido la familia de Mira Furlan para anunciar su fallecimiento en redes sociales. Y no ha sido la única cuenta autorizada que, con gran tristeza, ha anunciado el fallecimiento de la actriz.

Gran consternación y tristeza se ha expresado entre los fans de "Lost" y "Babylón 5", donde participó la actriz, con los personajes de "Danielle Rousseau" y "Delen" respectivamente, quienes no han hecho esperar sus reacciones en las redes sociales.

“Es una noche de gran tristeza porque nuestra amiga y compañera se ha ido por un camino por el que no podemos seguirla", expresó el creador de "Babylon 5".

Con este precioso texto ha despedido Michael Straczynski, creador de la serie "Babylon 5", a Mira Furlan, una de sus protagonistas que dio vida a "Delenn", la embajadora Minbari, durante las cinco temporadas que duró la serie (1993-1998).

“Es una noche de gran tristeza porque nuestra amiga y compañera se ha ido por un camino por el que no podemos seguirla. Pero como todo, llegarán un momento en que la alcanzaremos y creo que tendrá muchas historias que contarnos y muchos nuevos papeles que compartir con el universo”, así se despidió Michael Straczynski.

Con esta imagen dio la noticia su familia, una fotografía donde se puede ver a la actriz sonriendo, con el cabello suelto y vistiendo de color oscuro.

Con este precioso texto ha despedido Michael Straczynski, creador de la serie "Babylon 5", a Mira Furlan, una de sus protagonistas que dio vida a "Delenn", la embajadora Minbari, durante las cinco temporadas que duró la serie (1993-1998).

Michael Straczynski, además, ha ampliado su homenaje a Mira Furlan con un texto más elaborado en el que cuenta cómo fue el primer encuentro con Mira Furlan, lo que le cautivó de ella y, por encima de todo, que “Mira era una mujer buena y amable, una artista con un talento increíble y amiga de todos en el elenco y equipo de Babylon 5”, afirmó Straczynski.

La originaria de Croacia supo abrirse camino en la industria del cine, dando vida a emblemáticos personajes.

DE CROACIA AL ESTRELLATO

Mira Furlan, nacida en Croacia pero asentada en Estados Unidos desde que comenzara la Guerra de los Balcanes, ha fallecido a los 65 años por causas que, de momento, no han trascendido. Una muerte que, como Michael Straczynski asegura en su mensaje, ha dejado “devastados” a todos los miembros del equipo de ‘Babylon 5’, la serie que la dio a conocer en todo el mundo en los años 90.

DANIELLE ROUSSEAU

De hecho, fue gracias a la relevancia que le dio "Delenn", como llegó hasta una de las mejores series de la historia: "Perdidos" (Lost), donde interpretó a uno de los personajes más apasionantes de la ficción, "Danielle Rousseau".

A pesar de convertirla en una estrella global, Mira Furlan reconocía que no acabó demasiado contenta con el final que le dieron a su personaje.

Como una apasionada a las convenciones la recuerdan sus seguidores, para muestra esta imagen en el último COMIC CON.

APASIONADA DE LAS CONVENCIONES

“Para mí no fue una gran experiencia porque invertí mucho en Danielle. Creía que por fin me habían dado un personaje con profundidad, complejidad, que era brillante, inestable psicológicamente, misteriosa, indefendible y que podría pasar cualquier cosa con ella. Pero al final no pasó nada”, aseguró en un panel de la San Diego Comic-Con.

Una actriz muy cercana a sus seguidores fue Mira Fourlan.

MUY CERCANA A LOS FANS

“Me hubiera gustado que tuvieran más amor y respeto, no por mí, sino por el personaje y su historia. Terminó de forma abrupta y siento que no se cerró”. A pesar de ello, Mira Furlan no dejó de acudir a convenciones y eventos de la serie, donde siempre fue una de las estrellas más cercanas con los fans de ‘Lost’.

SU ADRIÁTICO

Nacida en la antigua Yugoslavia, la Guerra de los Balcanes hizo que emigrara a Estados Unidos junto a su marido, Goran Gajic. Sus inicios en el cine norteamericano no fueron sencillos, debido a su tremendo acento balcánico. A pesar de la distancia, la actriz tenía muy presentes sus raíces.

A pesar del acento, Mira Furlan participó en el telefilm ‘My Antonia’, fue actriz de doblaje en la serie animada de ‘Spiderman’ de 1997, y formó parte del elenco de películas como ‘Papá está en viaje de negocios’ y ‘Volver a nacer’.