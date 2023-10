Adianez Hernández asegura que aún “quiere y respeta” a Rodrigo Cachero

Ciudad de México.- Adianez Hernández le hizo frente a la controversia que enfrenta, después de revelar que tuvo una relación extramarital con Augusto Bravo, pareja de Larisa Mendizabal, madre del hijo de Rodrigo Cachero, esposo de Adianez.

A su llegada por el aeropuerto de la Ciudad de México, Hernández expresó que aún con lo complicado del tema, sigue sintiendo afecto por Cachero.

Creo que finalmente después de 11 años hay un cariño entre los dos muy grande, yo también lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, de mí no hay más que palabras buenas hacia él”

Explicó Adianez tras escuchar que Cachero la defendió ante la prensa.

Se defiende

De la misma manera, la artista se defendió de los señalamientos que ha recibido en redes sociales y de varios de sus compañeros del medio del espectáculo.

“Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar y es muy fácil juzgar cuando, o sea, es que realmente de hecho muchas veces hasta veo a varios de mis compañeros hablando, y muchos sí me han apoyado, otros juzgan y pues sí, a lo mejor porque no he hablado, pero creo que finalmente no se trata ni de estar criticando ni de estar juzgando, se trata de tratar de entender, aunque no te digan, porque no tenemos por qué estarles contando nada a la gente, no tenemos por qué dando explicaciones, creo que explicaciones solo es a Rodrigo y yo, y solo para mis hijos, nada más”, expuso en su defensa.

En este sentido, Hernández también puntualizó: “Vida solo hay una, tengo que ser fuerte, tengo dos hijos, y si la gente quiere hablar o no quiere hablar yo no tengo que dar la vuelta, lo que me importa es mi familia, y Rodrigo, los niños y yo estamos bien”.

Reciben ayuda

No obstante, la actriz reveló que tanto ella como sus hijos están recibiendo ayuda profesional para poder enfrentar la controversial situación.

“Sí, y yo también, la verdad es que también estoy trabajando con ello, con Ian principalmente, soy una persona muy fuerte mentalmente gracias a Dios, intento no clavarme, intento darle la vuelta, intento seguir siendo feliz, intento sonreír, intento seguir compartiendo las cosas bonitas, aunque luego me digan ‘ay, cómo comparte cosas bonitas siendo…’, pues sí, sigo compartiéndolo porque eso es lo que soy”, dijo al respecto.

Finalmente, Adianez Hernández se negó a hablar de su vida sentimental junto a Augusto Bravo, pese a que en las últimas horas trascendió que los dos presuntamente viajaron a Nueva York para disfrutar de su relación.