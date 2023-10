Rodrigo Cachero se expresa sobre Adianez Hernández tras infidelidad de la actriz

Ciudad de México.- Rodrigo Cachero habló con los medios después de que Adianez Hernández confirmara la relación que inició con Augusto Bravo, quien era pareja de Larisa Mendizabal, madre del hijo de Rodrigo.

En su encuentro con la prensa en Televisa, el actor reveló que la situación no ha sido nada sencilla, y ante los cuestionamientos sobre lo que piensa de Adianez, Rodrigo señaló.

La verdad es que es la mamá de mis hijos, y la voy a respetar y a amar siempre, es una gran mujer, una gran mamá, y nos estamos acomodando muy bien con los niños y los niños están muy bien. La verdad es que estamos contentos”

Provoca revuelo

Asimismo, Cachero reveló que no contempló que su separación provocara tanto revuelo en el medio artístico. “Siempre un divorcio es doloroso… La verdad no (creí que fuera tan mediático), no sentí que fuéramos tan importantes, y pues bueno, ni modo, así son las cosas”, expuso.

De la misma manera, el intérprete agradeció que cada una de las partes involucradas en la polémica brindaran su perspectiva de la complicada separación. “Ya, mucho más tranquilo, creo que sirvió que las cuatro partes hablaran, y pues ni modo”, declaró.

Pero al referirse sobre su estado emocional, Rodrigo no ocultó que ha buscado distintas ayudas para afrontar su separación.

“Terapía, flores de Bach, constelaciones, ayahuascas, todo lo que se pueda… (Estoy) triste, porque sí te imaginas envejeciendo con esa persona, una familia, yo soy muy papá luchón, entonces pues sí, las paredes de mi casa se sienten como vacías”, explicó.

Finalmente, el histrión reveló la manera en que ha tratado el delicado asunto con sus hijos. “Con mucha contención, con amor, con mucho apoyo, con la verdad por delante, ahí vamos bien”, dijo antes de retirarse del lugar.