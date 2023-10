Adele sorprende con disfraz de Morticia Addams durante concierto en Las Vegas

LAS VEGAS.- Adele se ha ganado el cariño de los fanáticos de la música no solo por su impresionante talento, sino también por su desenfadada y humorística personalidad, la cual ha sido uno de los detalles más especiales durante su residencia en Las Vegas.

De este modo, a modo de celebración por Halloween, la intérprete de "I Drink Wine" sorprendió a todo el público del Caesars Palace con un disfraz y maquillaje reminiscente a una de las mamás mas famosas del cine, Morticia Addams.

Las redes sociales empezaron desbordarse de imágenes de la cantante británica con un precioso vestido negro de corte largo, una peluca oscura, uñas largas rojizas y un sombrío maquillaje que terminó por evidenciar a su personaje.

Adele no desaprovechó la ocasión para jugar un poco durante sus presentaciones y pretender ser el excentríco personaje durante canciones como "Hello", "Rolling in the Deep" o "Set Fire to the Rain".

"Weekends with Adele" se ha convertido en una de las residencias en Las Vegas más exitosas de la historia, logrando recolectar 2.5 millones de dólares por cada presentación.

este concepto de adele como morticia addams cantando set fire to the rain es todo pic.twitter.com/REqOnPdcdN— tatiana (@adeletskyfall) October 29, 2023

Pese a el espectáculo estaba programado para terminar en marzo de este año, Adele extendió las fechas hasta el mes de junio de 2024, asegurando así más momentos entrañables.