Adele fue atacada por un murciélago en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En una transmisión en vivo con sus fans, Adele recordó el día en que fue atacada por un murciélago durante una presentación que hizo en México, hace varios años.

Fue durante un concierto que ofreció en “El Palacio de los Deportes” de la Ciudad de México, en 2016, cuando Adele tuvo que interrumpir su presentación porque un murciélago se coló en el lugar y repentinamente “atacó” a la cantante.

Los seguidores de Adele fueron quienes le recordaron aquel día, durante una transmisión en vivo.

"Sí, recuerdo que estaba en el escenario y un murciélago descendió en picada. ¡Ay Dios mío”, dijo la cantante.



Las imágenes fueron filtradas en las redes sociales, donde se puede ver a Adele aterrada por la presencia del mamífero volador, y le advirtió a uno de sus seguidores que el animalito estaba cerca de su cabeza.

Hay un murciélago, Hay un murciélago junto a tu cabeza. Aterrizó justo al lado de tu cabeza. Dios mío, maldito murciélago. Bienvenido a México. Es verdad, estoy feliz de estar aquí pero. ¿Un maldito murciélago? ¡Jesucristo! De todos modos...”, comentó la intérprete en aquella ocasión.



No es la primera vez que a Adele la persigue un murciélago

Tras la visita inesperada en su concierto de México, Adele intentó calmar a su público y les platicó que no era la primera vez que tenía un encuentro con ese tipo de animales, ya que en una ocasión, un murciélago se metió dentro de su casa cuando se encontraba sola.

“Una vez se me metió un murciélago en mi casa y casualmente ese día estaba sola. Fue una experiencia aterradora, pero lo superé”, aseguró la cantante de “Some One Like You” mientras soltaba la carcajada.

Hace apenas unas horas, Adele estrenó su tema “Easy On Me”, después de seis años de estar alejada de los escenarios, como parte de su cuarto disco de estudio, presuntamente titulado “30”, como así lo habría anunciado en la publicidad que ha hecho varios días atrás.

En su nuevo tema lanzado después su superar un tórrido divorcio, habla sobre cómo es que tuvo que cambiar su manera de ser para complacer a su pareja, lo que causó controversia entre sus fans, quienes han catalogado la canción como una de las mejores de su repertorio.

A menos de 24 horas de haberse lanzado, “Easy On Me” encabeza la lista de atunes y acumula más de 27 millones de vistas en YouTube.