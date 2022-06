Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari tuvieron un hijo, afirma Jorge Carbajal

MÉXICO.- Adela Noriega fue una de las actrices más exitosas de la televisión mexicana en la década de los 90 y alcanzó gran popularidad al protagonizar telenovelas como Amor real y Fuego en la sangre. Sin embargo, cuando estaba en la cima de su carrera abandonó el medio del entretenimiento y desapareció del ojo público.

Debido a la inesperada desaparición de la actriz, han surgido diversas teorías sobre la razón por la que dejó sus papeles en la pantalla chica. Una de ellas asegura que decidió abandonar su carrera debido a que estaba embarazada del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su momento, la protagonista de El privilegio de amar no habló del tema y dejó que todo se mantuviera como un rumor. Sin embargo la teoría volvió a surgir debido a que recientemente, el periodista de espectpaculos Jorge Carbajal aseguró que Noriega sí tuvo un hijo con Salinas y que juntos manejan un negocio en Estados Unidos.

Según Carbajal, el hijo de Adela tiene 32 años y su nombre es Carlos Rodrigo Salinas Noriega. También afirma que vive en South Beach, Miami, donde tiene con su madre una empresa inmobiliaria que él administra.

El periodista reveló esta información en el programa Chisme no like, donde habló del tema con Javier Ceriani y Elisa Beristain. Agregó que por mucho tiempo, Adela hizo pasar a su hijo por un sobrino, pues quería mantener esto en secreto debido a que Salinas de Gortari y ella tuvieron una relación extramarital.

Fotografías del supuesto hijo

Cabe recordar que el expresidente estaba casado con Cecilia Occelli. En un libro donde revela varios escándalos de la política, Rafael Loret de Mola contó que la esposa del presidente amenazó a la actriz y la obligó a mantener en secreto su embarazo y parto.

En redes sociales circula una fotografía del supuesto hijo secreto. Aunque Carbajal no sabe si la imagen corresponde Salinas Noriega, afirmó que la relación entre la actriz y el político es un hecho, así como el resto de detalles que reveló.

“Están circulando unas fotografías. Se está diciendo que él es el hijo. Eso sí no lo puedo confirmar porque no me las dieron a mí directamente, están apareciendo en Internet. Lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo, que sí es de Salinas de Gortari, que decía que era su sobrino y que finalmente está viviendo con él en Miami”, contó.