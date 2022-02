Adamari López sorprende con sus pasos de baile en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López ha estado en vuelta en los últimos meses en un sin fin de polémicas, sobre todo por el cambio tan radical que ha tenido con su peso, gracias a que mejoró sus hábitos alimenticios y rutina de ejercicio diaria.

Además la conductora actualmente es una de las figuras más activas en sus redes sociales, donde también ha hecho público el cambio que ha logrado tener gracias a su disciplina y constancia.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Adamari publicó un video en el que dejó con la boca abierta a sus fanáticos, al derrochar su sensualidad en cada uno de los pasos de bailes que realizó.

La también actriz apareció a lado de Yaritza Medina que con toda seguridad apareció a lado de su colega, ambas utlizando un shorts de mezclilla acompañado de un par de botas negras y una blusa en color guinda.

Hoy es Viernes y el cuerpo lo sabe! Feliz de contar con el talento de @yaritzamdina ¿Quién más se apunta?” se puede leer en la publicación.

Por supuesto en la publicación sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos: “que bellezas”, “eso Ada andas con todos”, “quiero esas botas”, “esta mujer no envejece”, “Adamari es muy profesional”, “preciosa como siempre”, son algunos de los que se pueden leer.

Hay que recordar que hace un par de meses Adamari apareció en la pista del programa ‘Asi se baila’ a ladod e su expareja, Toni Costa, en el que ambos quisieron cerrar su relación con una presentación espectacular de baile.

Adamari no retomara su relación con Toni Costa

La actriz reveló para el programa ‘Al rojo vivo’ de Telemundo, que sentía bien con la decisión que había tomado, aunque el proceso era muy complicado, está segura que vendrán tiempos mejores para su bienestar emocional.



"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación”.