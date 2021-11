Adamari López reaparece con Toni Acosta

ESTADOS UNIDOS.-Adamari López en los últimos meses ha estado en vuelta en constantes controversia, una de ellas es que ya tiene más de un año haciendo cambios en su hábitos alimenticios así como incluir el ejercicio en su vida y ahora ha logrado obtener una figura envidiable.

Pero la conductora también ha pasado momentos complicados, sobre todo con la separación con Toni Acosta, de quien decidió separarse desde haces seis meses por el bien de ambos.

Sin embargo hace unas horas la también actriz publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece a lado de su expareja, ambos se les pudo ver muy relajados y con una relación cordial.

Según Adamari ambos realizaron un ensayo de baile, mientras que Toni reveló que efectivamente se comportaba “estricto” con las clases pero que realmente la artista es muy buena para bailar.

Bueno mi gente saliendo de un ensayo donde Toni, me da muy duro en líneas, ¿crees que va salir bien?”.

En otra parte del video Adamari le pregunta si más al rato van a volver a ensayar, para estoy Toni voltea los ojos y la conductora se da cuenta y lo vuelve a cuestionar a lo que este responde que si.

Hay que recordar que a pesar de que ambos llegaron a buenos terminos durante su separación, también una de las cosas que quedaron establecidas es llevar una relación cordial por el bien de su hija.

Adamari vio por su bien estar emocional

Durante una entrevista que realizó Adamari para Telemundo reveló un poco más de las razones de su separación y es que aunque es doloroso al principio, ella está consciente que esta decisión ayudó a su bienestar emocional.

"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación” reveló la conductora.