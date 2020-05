Adamari López celebra su cumpleaños por adelantado en un yate

El esposo de Adamari López, Toni Costa compartió en sus redes sociales una foto donde están celebrando por adelantado el cumpleaños de la también actriz.

Escribió en su cuenta este domingo: "Disfrutando en familia de una mañana en alta mar y empezando a celebrar el cumpleaños de mi amor @adamarilopez , ��MAÑANA ES SU CUMPLEAÑOS ASÍ QUE TODO EL MUNDO A FELICITARLA!!!!!".

Lo pasaron a bordo de un yate en Miami. En la foto sale él, con Adamari y la hija de ambos Alaia disfrutando de un día soleado.

Algunos de los seguidores le escribieron lo siguiente a Adamari: "Felicidades a Adamari, siempre la eh admirado y no me canso de decir que es un ejemplo de mujer, tiene todo lo bueno que se puede merecer en la vida principalmente una familia hermosa. Espero que la pasen super bien en su día!!! Saludos desde México", "Hermosa familia , Dios los Bendiga siempre!", "Felicidades ami bella compatriota adamaris la.mujer mas luchona que conozco no se raja ante nada te admiro Dios te bendiga siempre y antes que nada mucha salud para usted y amor para toda su fam".