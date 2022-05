Adal Ramones y Lupita D’Alessio se besan en pleno homenaje

MÉXICO.- Durante el homenaje a Lupita D’Alessio a cargo de TV Azteca hubo un momento que se llevó la atención de todo el público: el beso que se dieron Adal Ramones y la cantante.

En el evento que se llevó a cabo para reconocer los años de trayectoria de “La Leona Dormida”, se habló de los momentos más destacados de su carrera y de los éxitos musicales que la llevaron a la cima.

Durante la charla con el conductor, la también actriz de 68 años habló detalladamente de canciones como “Mudanzas” y “Qué ganas de no verte nunca más”. Hubo tanta confianza entre los famosos que ambos intercambiaron halagos, abrazos y hasta un beso en la boca.

Aunque la audiencia quedó sorprendida por la interacción tan íntima entre ellos, lo cierto es que no hay ningún romance entre ambos y se trató solamente de la emoción del momento, así como de una muestra de amistad y confianza.

Por su parte, Lupita D’Alessio también se sinceró sobre su vida sentimental y dejó claro que no está buscando pareja porque actualmente se siente plena con la compañía de Dios.

Es un tema medio delicado para mí. No tengo nombres, yo nada más veo las relaciones y digo NO. Soy celosa de mi cama, soy celosa de mis espacios. No estoy cerrada al amor pero, ¿cómo puedo buscar el amor? El amor no se busca, el amor llegó a mi vida y está en mi corazón, el verdadero amor y es Dios”, dijo la cantante.