Adal Ramones: “Los chavorrucos aún somos vitales”

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasaron varios años desde que Adal Ramones dejó Televisa para unirse a TV Azteca, pero el próximo 19 marzo regresará a la empresa que lo vio nacer como conductor con el programa Mi famoso y yo.

El regiomontano se ganó el cariño del público con su icónico programa Otro rollo, el cual comenzó a transmitirse en 1995, cuando él tenía 28 años, y tuvo su último episodio en el 2007.

Otro rollo era uno de los programas más exitosos de aquel tiempo; cada martes los televidentes esperando el monólogo de Adal, las parodias, las entrevistas y las presentaciones de artistas. Al set llegaron a asistir famosos de talla internacional como Will Smith, Britney Spears, Coldplay, Shakira, Elton John, Robbie Williams, entre otros.

“Hay gente que dice: ‘Adal, yo te veía de niño’, y digo: ‘¿por qué te ves tan fregado’. No, a mí me encanta cuando la gente me para en la calle y me dice ahora: ‘Mis hijos ven tus monólogos en Internet’". dijo en entrevista con El Universal.