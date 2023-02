Adal Ramones regresa a Televisa y recibe burlas

CIUDAD DE MÉXICO.- Adal Ramones se ganó el cariño del público con su icónico programa Otro rollo que tuvo su última transmisión en el 2007.

Aunque por un tiempo se alejó del medio artístico, después sufrió una falta de oportunidades, por lo que se unió a las filas de TV Azteca y participó en varios programas. Ahora, el conductor vuelve a Televisa con “Mi famoso y yo”.

Adal Ramones acudió al matutino Hoy para promocionar el programa que se estrenará el próximo 16 de marzo y donde estarán celebridades como Laura León, Edwin Luna, Cecilia Galiano, Julión Álvarez y más.

Se puso nervioso

Mientras Adal hablaba del programa comentó que estaba un poco nervioso, a lo que los conductores le respondieron que seguramente era porque no había estado en un foro tan grande desde hacía mucho tiempo.

“Hasta me dieron café”, resaltó Adal, y Galilea siguió bromeando mencionando: “Y no te lo cobraron”.

Adal pidió que no fueran “gachos”, pero siguieron riendo y haciendo comentarios con referencias a su tiempo en TV Azteca.

Finalmente el conductor señaló que era importante que la gente viera su nuevo programa: “En mi regreso tiene que haber raiting” para que se pueda realizar una segunda temporada.