Acusan a Ninel Conde por no pagar deudas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de estar en el centro de los reflectores debido a su dudosa perdida de voz, la cantante regresa al escándalo, en esta ocasión, por deudas pendientes.

La famosa fue exhibida en la cuenta de Instagram de Chamonic, en dónde subieron la imagen de la cantante con el siguiente texto:

“Me da pena, pero más pena le debería de dar a Ninel Conde no cumplir con el pago de un trabajo que se le realizó, parece que algunos artistas piensan que por ser famosos no tienen la responsabilidad de cumplir sus compromisos. Señores que prestan servicios a artistas no permitamos eso”, señala el mensaje.

Según detalla la cuenta en Instagram, se trata de una oficina de promoción en la zona del Suroeste en la que se encargan de hacer radio, paquetes para promocionar su revista y su plataforma de noticias. El grupo organizacional lleva por nombre SAPS.



Por su parte Ninel Conde no ha expresado nada al respecto.