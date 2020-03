Acusan a Mario Bautista de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Bautista podría atravesar serios problemas luego de que cuatro jóvenes lo acusaran de abuso sexual.

Según información de TVNotas, son María Inés, de 17 años, Daniela, de 17, Isabel, de 17, y Alexa, de 18, quienes, con la intención de cumplir el sueño de conocer a su ídolo, terminaron por vivir algo que las aterraría.

Las menores de edad señalaron que el cantante las invitó a Acapulco, Guerrero, para la grabación de un supuesto video, pero cuando llegaron se dieron cuenta que no era una producción sino una fiesta donde, además de engañarlas, las emborracharon, drogaron y se aprovecharon de ellas.

“Nos dieron tequila, chelas, también había mariguana, nos ofrecieron perico...”, señaló Daniela durante una entrevista para la revista.

En cuanto María Inés, señaló que se encontraba en un alto estado de ebriedad cuando el youtuber la invitó a un cuarto para cambiárse los tacones.

“Subí con Mario, me senté y él estaba al lado, se empezó a bajar el cierre y me dijo: ‘A ver, ¿qué tan buena eres para hacerme un oral?’, o algo así...”, aseguró la joven.

‘‘Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...”, afirmó.

Por si eso fuera poco, Daniela señaló que el famoso les habría pedido un trío.

‘‘Después me desperté y nos dijo a nosotras dos (Daniela y María Inés) si queríamos hacer un trio. Y siento que se molestó porque no quisimos, porque después de eso nos dejó abandonadas hasta el día siguiente y se bajó con sus amigos a la fiesta”, comentó para TVNotas.

“Yo me quedé arriba, cuando desperté, al lado de mí no sé quién estaba, no lo reconocí, creo que era el colombiano (Sebastián Arango)... no sé, pero yo estaba desnuda. No sé si tuve una relación con él, ni siquiera sé si fue con o sin protección, voy a hacerme unos exámenes, porque me duele, desde ese día tengo molestias; la neta no sé qué pasó”.

Isabel mencionó que fue hasta las cuatro de la mañana que el chofer de ‘‘mala manera’’, las había despertado para llevarlas al aeropuerto de la CDMX, este les aseguró que en sus correos se encontraban los boletos de avión, sin embargo nunca les llegó nada.

Las jóvenes aseguraron que fue un amigo de Querétaro quien les hizo el favor de ir por ellas hasta Ciudad de México y llevarlas de vuelta.