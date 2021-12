Actriz que publicó fotos desnuda con su hijo de 7 años, fue encarcelada por 90 días

GHANA, África.- Tras publicar fotos desnuda con su hijo de 7 años de edad, la actriz Akuapem Poloo, de 31 años, fue encarcelada po 90 días, tras ser declarada culpable por un juez, por publicar material obsceno y violencia doméstica.

De acuerdo a la información de “Th Sun U.S”, la actriz originaria de la República de Ghana, África, fue encontrada culpable, por una jueza, de los delitos antes mencionados y rechazó su apelación en días pasados.

Se explicó que en 2020, Poloo se tomó una sesión de fotos, desnuda, acompañada de su hijo menor de edad, para celebrar su cumpleaños y en abril pasado, publicó las imágenes en sus redes sociales.

Lejos de que causar ternura entre sus seguidores, la mujer provocó un escándalo por mostrarse desnuda frente a su hijo, ya que hubo quienes dijeron que las imágenes tenían una connotación sexual.

A pesar de que Akuapem eliminó las imágenes y pidió disculpas, las autoridades africanas decidieron poner un ejemplo para la sociedad y condenaron a la joven estrella, ya que en su país hay un gran auge de material obsceno en las redes.

Fue acusada de publicar material obsceno, llevar a cabo actos de violencia doméstica que socavaron la privacidad o integridad de otra persona y violencia doméstica que podría dañar la dignidad y la autoestima de alguien.

En abril pasado, Akuapem Poloo fue encarcelada por su publicación considerada “obscena”, pero su abogado pagó una fianza para que pudiera llevar el proceso fuera de prisión y realizó una apelación, pero el pasado 1 de diciembre fue rechazada por la jueza Christiana Cann.

Al tribunal le molesta publicar fotos de desnudos en las redes sociales. No hay duda de que, aparte del cáncer de la violación, la profanación, la agresión física, la publicación de materiales obscenos va en aumento. ¿Pidió permiso al niño antes de publicar dicha foto? ¿Respetó los derechos del niño? No ella no lo hizo. Una sentencia severa servirá como disuasivo”, expresó Cann.