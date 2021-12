Actriz de 'Baywatch' fue captada golpeando a un pasajero en un vuelo

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se volvió viral el caso de una mujer que fue captada en video abofeteando a un pasajero a bordo de un vuelo de Delta. Aunque el altercado ocurrió la semana pasada, en las últimas horas se reveló que fue una exanimadora de la NFL y exactriz del famoso programa Baywatch quien protagonizó la escandalosa escena.

Patricia Cornwall, cuyo nombre artístico es Patty Breton, fue acusada de agresión el lunes por un violento ataque en pleno vuelo que fue muy comentado en redes sociales.

Una denuncia penal federal presentada en Georgia detalla que la pelea estalló en el vuelo de Tampa, Florida, a Atlanta el jueves pasado. Cornwall, según la declaración oficial, estaba tratando de regresar a su asiento desde el baño cuando le pidió ayuda a un asistente de vuelo con un carrito de bebidas que estaba bloqueando el pasillo para encontrar su asiento.

El asistente de vuelo le pidió a Cornwall que encontrara un asiento libre hasta que se completara el servicio de bebidas, ante lo que ella se molestó y dijo: "¿qué soy yo, Rosa Parks?". Según los documentos de la corte, un hombre sintió que los comentarios de Cornwall estaban fuera de lugar, y le dijo: "no es negra ... esto no es Alabama y esto no es un autobús".

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021

Ambos comenzaron a intercambiar insultos y el hombre le gritó a Cornwall un "¡Siéntate, Karen!", que es un hombre con el que se refieren a mujeres blancas de clases altas que buscan conflictos con empleados. Cornwall respondió con un insultos, escupitajos y una bofetada; tuvo que ser apartada por otros pasajeros para evitar que siguiera golpeando al hombre.

Prohibido beber

La mujer fue detenida y se inició el proceso legal en su contra. Aunque al principio se le acusó de estar ebria fue declarada inocente del consumo de bebidas alcohólicas. Aun así se le liberó con la condición de no consumir alcohol mientras vuele. También le prohibieron viajar entre estados a través de un transporte público.

Exactriz de Baywatch golpea y escupe a un pasajero por no usar cubrebocas https://t.co/WkNO8HM74t pic.twitter.com/uhhBpyJzcB — informe56rd (@informe56rd) December 28, 2021

Un perfil de IMBD con el nombre de Patty Breton afirma que apareció en un episodio de Baywatch y un episodio de Married ... with Children, ambos en 1996. También le atribuyen dos apariciones en Playboy el año siguiente, incluida una titulada " Mujeres que se portan mal ".