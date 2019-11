Actitud de AMLO en caso LeBarón, "indiferente e insensible": Joaquín Cosío

Para Joaquín Cosío la actitud tomada por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, tras el asesinato de integrantes de la familia LeBarón, que incluyó niños, fue "indiferente e insensible".



Por ello criticó a través de Twitter que el mandatario siguiera con su agenda laboral, como recibir a un beisbolista profesional. "No podía creer que a unas horas de una tragedia tan escalofriante y aterradora, el presidente sólo hubiera dado condolencias y siguiera absolutamente normal con una agenda; subyace una idea de que tragedias como esa son casi eventos diarios a los que hay que acostumbrarnos y eso se me hace absolutamente peligroso", explica en entrevista.



"Algo que no debemos hacer es normalizar los actos tan trágicos que ocurren en el país, como si no pasara nada", agrega. El actor de "El infierno" y "Matando Cabos" votó por López Obrador, pero eso, dice, no significa que deba quedarse callado ante los errores.



"Él plantea una posibilidad y una esperanza de que las cosas se modifiquen, sin embargo, eso no implica que tengamos que callarnos", destaca el histrión.



"La vida continúa, sí, pero hay quienes deben ser responsables de ello, el Presidente es una figura que tiene influencia y es quien dictamina y dirige el país y no puede ser indiferente e insensible a acontecimiento de esa magnitud", externa.



Cosío califica de terrible la política de seguridad emprendida por la administración lopezobradorista ya que no atiende lo inmediato.



"Él habla de atacar las causas y me parece bien, creo todo mundo lo aplaude, pero atacar las causas tendría que ser un programa que le llevará este sexenio y otros; mientras tanto la violencia continúa acabando con nosotros, arrasándonos, asustándonos, y su actitud indiferente, insensible, ante ello, es de preocupar", subraya Cosío.