¿Aburrido? Márcale a Patricia Reyes Spíndola

HERMOSILLO, Sonora.- Patricia Reyes Spíndola es muy disciplinada con su confinamiento. Desde su casa en San Miguel de Allende, la actriz ha leído los mensajes de sus fans que están aburridos en sus casas, o bien, sufren alguna crisis de ansiedad en el encierro durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por eso decidió publicar un número de teléfono donde cualquier persona que necesite charlar o requiera ayuda de alguna manera puede llamar y será atendido por la propia actriz.

“Saqué un telefonito donde la gente me puede llamar, y contesto las llamadas y con eso he podido estar en contacto con el público que me llama y contesto. He tenido muchísimas llamadas afortunadamente, ha sido muy bueno para mí, hablo con mucha gente de fuera y les agradezco siempre porque quiere decir que me han visto y confían en mí”, dijo Patricia Reyes Spíndola a EL IMPARCIAL.

La actriz de proyectos como “Fear The Walking Dead”, “La Doña” y “La Reina del Sur” dijo que, aunque no cuenta con una especialidad en sicología, atenderá las llamadas, más que nada, para escuchar y ver hasta qué punto puede ayudar a las personas.

“Muchas de las personas que pasaban depresión, yo les digo que no soy sicóloga, yo les hablaría como su hermana o amiga y sólo puedo darles consejos de vida. Hay quienes hablan poquito tiempo y a otras media hora para calmarlas y eso me hace muy feliz, es mi manera de aportar al exterior en este retiro obligado”, comentó.

Le ha tocado atender todo tipo de personas: Aquellas que están aburridas y sólo quieren alguien con quién charlar, otras que hasta le piden leer un pasaje de la Biblia, y otras que requieren ayuda de una despensa para comer.

“Me han dicho de todo, hasta las personas a las que nadie ha sido capaz de tenderles una mano para darles una despensa y son personas de la tercera edad. Por suerte alguien me habló desde un Estado donde vive una amiga, y ella sacó cosas de su refrigerador y se las mandó. Para mí eso valió la pena, que esa mujer tuviera algo que comer sábado y domingo”, explicó.

Patricia no lanzó esto como un reto viral, pero sí le gustaría que otros colegas de los espectáculos en México se sumaran a esta iniciativa y mantuvieran un contacto más cercano con sus fans.

“Yo lo hago porque pensé que, si estaré encerrada tanto tiempo, tendré tiempo para comunicarme con la gente que lo necesite, ojalá otros actores lo hicieran porque les da mucho gusto a las personas oírte hablar. Me han tocado de todo, hasta lectores de la Biblia. Pensé que serían puras mujeres, pero me hablan muchos hombres”, agregó.





¡LLÁMALE A PATRICIA!

Teléfono: 5532721364.