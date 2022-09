Aborto: Esteban Arce dice que Malú Micher quiere degollar bebés al nacer

CIUDAD DE MÉXICO.-Esteban Arce está en medio de la polémica, y es que dijo que una iniciativa de la senadora de Morena, Malú Micher, busca "degollar niños".

"¡Abortar hasta 9 meses! Mañana jueves 29/SEP senadores podrían votar una iniciativa de ley HORROROSA que permitiría matar al bebé al nacer así: que al sacar su cabecita ¡sea degollado! La propuesta macabra proviene de la Comisión de Salud y tiene como autora a Malú Micher", dijo el conductor en Twitter.

Una mujer, de nombre María Dolores, preguntó que si qué podían hacer los que no estaba de acuerdo con la iniciativa.

A esto una joven le contestó:

"Jajajajajaj... Lo primero que debe de hacer, es dejar de creer noticias tan idiotas como esta y lo segundo, NADA, no tiene que hacer NADA. Si usted no quiere acceder a un aborto, no lo haga y ya. Deje en paz a las personas que si desean acceder a ese derecho publico de salud", señlaó.

Por otro lado, un usaurio también señaló:

Eso es una falacia. Por tu labor deberías ser serio e investigar un poquito antes de desinformar desde la víscera".

Buscan en CDMX despenalizar el aborto en cualquier semana del embarazo

Las diputadas locales de Morena Yuriri Ayala y Ana Francis López presentaron una iniciativa para despenalizar por completo el aborto en la Ciudad de México.

Actualmente, sólo se permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, pero con esta propuesta ya no habría este limitante y las mujeres podrían abortar en el momento que ellas elijan.