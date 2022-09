Aarón Díaz revela su condición para regresar a la televisión

Ciudad de México.- El actor Aarón Díaz apareció nuevamente ante los medios después de una década de hacer su última novela ''Teresa'' donde estuvo con Ana Brenda Contreras con quien ahora hace la serie 'Toda la sangre'.

A sus 40 años, el artista reflexionó sobre su ausencia de la pantalla chica y expresó cuál es su condición para que regresara.

Todo el tiempo llegan cosas, pero hasta que llegue la correcta, ustedes ya vieron, yo a veces paso años sin hacer un proyecto porque no me atrae, y si no me atrae no puedo hacer mi trabajo bien, entonces necesito que sea algo que me apasione, y cuando llegue eso no importa qué plataforma sea, no importa en qué género sea”