A24 llevará el videojuego "Death Stranding" de Hideo Kojima a la pantalla en una película live action

JAPÓN.- "Death Stranding" es un juego de acción lanzado en 2019, desarrollado por Kojima Productions y publicado por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4, marcando el debut del renombrado director Hideo Kojima tras su separación de Konami. Ambientado en un mundo posapocalíptico de Estados Unidos, el juego sigue a Sam Porter Bridges (Norman Reedus de The Walking Death), un mensajero encargado de entregar suministros y reconectar colonias.

Aunque "Death Stranding" recibió elogios por sus actuaciones, banda sonora y gráficos, las opiniones sobre su jugabilidad y trama fueron variadas. Con ventas de 5 millones de copias hasta julio de 2021, el juego captó la atención por las similitudes percibidas con la pandemia de COVID-19.

Posteriormente, se lanzó una versión de corte del director para PS5 y Windows, con futuros lanzamientos previstos para iOS, iPadOS y macOS en 2023. Además, se está desarrollando una secuela, "Death Stranding 2", para PlayStation 5.

Colaboración de Kojima con A24

Hoy, Hideo Kojima anunció en Twitter que A24, una influyente empresa de entretenimiento independiente fundada en 2012, llevará "Death Stranding" a la pantalla como una película live action. Kojima elogió la creatividad de A24, compartiendo que ha sido una fuente de inspiración para su trabajo. Destacó que la adaptación no será una mera traslación del juego:

La intención es que nuestra audiencia no solo sea fanática de los juegos, sino que nuestra película sea para cualquiera que ame el cine. Estamos creando un universo de Death Stranding que nunca se ha visto antes, alcanzable solo a través del medio cinematográfico; nacerá.

A24 and DEATH STRANDING will be made into a live-action movie������



"A24 was born into this world about 10 years ago, their presence is singular within the industry, they are like no other. The films they are delivering to the world are high in quality and very innovative.

¿Qué es A24?

A24, reconocida por su éxito en la distribución y producción independiente, ha colaborado con destacados directores y escritores, consolidándose como líder en la industria cinematográfica independiente. En 2022, distribuyeron la película ganadora del Oscar "Everything Everywhere All at Once", fortaleciendo aún más su posición en el mundo del cine.