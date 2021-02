"A lo mejor fue un error que pagué muy caro": Irina Baeva rompe en llanto al hablar de su relación con Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO.-Irina Baeva contó a Yordi Rosado que conoció a Gabriel Soto en la grabación de la telenovela Vino el Amor, pero que con el tiempo empezaron a tenerse más confianza ya que también trabajaron juntos en la obra de teatro “Por qué los hombres aman a las cabr*n*s”.

"Como cualquier compañero de trabajo nos contábamos cosas, compartíamos el set, estábamos 24-7, llevábamos 11 meses grabando (en Vino el Amor)... pues sí te agarras la confianza. Empezamos a trabajar en la obra de teatro que es aún mucha más convivencia...en el camión, en el traslado y luego la obra son dos funciones y un mes de gira. Nos la pasamos increíble. Nunca pasó nada de nada", reveló en entrevista.

Agregó:

"En la obra sí nos conocimos mucho más por la situación que yo estaba viviendo (su rompimiento amoroso con Emmanuel Palomares)... a parte en México yo estaba sola, yo no tengo a mí mamá con la que puedo ir y contarle mis cosas...Estoy sola y en momentos difíciles mi familia está lejos, es muy complicado manejar una situación así. Compartíamos cosas, tanto con Ceci (Cecilia Galliano) y Gabriel, entonces en algún momento empieza como a darse esa empatía. Conectábamos mucho, platicábamos mucho... en el momento en el que Gabriel da el primer paso y me dice me gustas, pero quiero que sepas que yo me estoy separando, pero te lo digo honestamente, yo le contesté: ok".

Baeva expresó que le dijo a Soto que para ella era importante dos cosas en ese momento: No quería estar con una persona a medias y no quería ser responsable de ningún rompimiento.

"Después se dicen tantas cosas, hay muchas versiones y mentiras y cosas ciertas. Lo único que puedo decir es que a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, que lo hice por amor... me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje, que no estaba en mis planes un hombre que se estaba divorciando, que tuviera hijos... pero así pasó, y las cosas se manejaron con mucho errores, fue un proceso muy complicado".

La actriz entre lágrimas indicó que Gabriel al final se divorció y lo hizo por él, y que ahora están felices.

"Estamos en una relación sólida, en una relación basada en la confianza y trasparencia desde el día uno y tan es así la situación que nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Han pasado muchas cosas. A lo mejor sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado... pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales".

Por último, Irina afirmó que siempre le creyó a Gabriel que se estaba separando.

"En algún momeno lo dudé, pero yo no preguntaba más. Yo elijo creer, pero yo no puedo responder con certeza cómo fueron las cosas. Él me contaba cómo iba su dovorcio, eso es lo que yo sé".

Cabe recordar que la joven fue acusada en las redes sociales de haber roto el matrimonio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.