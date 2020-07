A esto se dedicará Ana Patricia Rojo tras dejar la actuación

MÉXICO.- A pesar de tener una gran carrera en la televisión mexicana, siendo una de las actrices más cotizadas, Ana Patricia Rojo invertirá gran parte de sus ahorros en productos brasileños que venderá en México.

En entrevista, Ana Patricia explicó que ella distribuirá dichos productos que son de nutrición, de belleza y salud.

“Buscando otras alternativas, y buscando desarrollarme en otros aspectos, me estoy involucrando en el proyecto de una empresa brasileña que está empezando a traer sus productos a México y me he asociado para poder distribuir esos productos en el país”, mencionó.

La mexicana aseguró que aún no sabe si se retirará del medio artístico, pero lo que si afirmó es que ahora será más selectiva para escoger en qué proyectos trabajar.

Además, comentó que desde hace un tiempo ella tenía la inquietud de buscar un negocio alterno, con el cual pudiera pasar un poco más de tiempo en su casa.