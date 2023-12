A Macaulay Culkin le otorgan su estrella en el Paseo de la Fama: Hubo reunión de "Mi pobre angelito"

HOLLYWOOD.- Macaulay Culkin, el reconocido actor estadounidense, célebre por su inolvidable interpretación en "Home Alone" ("Mi pobre angelito"), vio materializado otro hito en su carrera al ser distinguido con su propia estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood. Culkin ha mantenido su presencia en la industria del entretenimiento después de alcanzar la fama en su infancia, participando en diversas películas y programas de televisión a lo largo de los años.

En un momento particularmente emotivo durante la ceremonia, se produjo un reencuentro entrañable con Catherine O'Hara, la actriz que desempeñó el papel de su madre en "Mi pobre angelito". Este encuentro casual revivió de manera espontánea una escena icónica de la película, donde O'Hara abraza a Culkin, generando un conmovedor eco del pasado en el presente.

Acompañado por su querida familia, que incluye a su prometida, la actriz Brenda Song, reconocida por su papel en "Zack y Cody", así como a sus hijos, Culkin dedicó unas palabras de gratitud en su discurso.

Rindió un conmovedor homenaje a su Song, calificándola como "la mejor mujer que ha conocido", y reconociéndola como la fuerza impulsora detrás de su propósito de vida:

No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas.