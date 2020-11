A Francisco Gattorno le gustaba como besaba Angélica Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Gattorno y Angélica Rivera protagonizaron 'La Dueña' telenovela que se estrenó en 1995, y fue en las grabaciones donde besó a su compañera a quien le tiene un gran cariño.

El actor dijo en una entrevista que alguna vez visitó a la actriz en Los Pinos, en aquel entonces estaba casa con ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue ahí donde la volvió a ver como primera dama, en una toma de posesión.

Fue Aylín Mujica quien cuestionó al actor para el programa Suela La Sopa, si la actriz besaba bien, a lo que el actor sin duda confirmó que efectivamente su compañera incluso hasta tenía muy buen aliento.

Además también se le preguntó sobre su matrimonio que mantuvo con Cynthia Klitbo, y el actor confesó que aun tenía relación de amistad con la actriz, mantiene una comunicación muy buena, y siempre le desea lo mejor en su vida.

Tengo todavía una relación de amistad con Cynthia donde nos contamos (todo)… ella cada vez que tiene un problema con alguien me llama y le digo: ‘ya déjame tranquilo por favor’, por la prensa me he enterado que tiene una relación” confesó Fransico.