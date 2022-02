¿A Eduin Caz no le gusta bañarse?

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz en los últimos años se ha posicionado como uno de los cantantes más importantes del Regional Mexicano, gracias a su carisma y talento vocal que ha conquistado el corazón de sus fanáticas.



En los últimos meses el intérprete de “Cada quien” ha estado en vuelto en distintas polémicas desde una supuesta “infidelidad” a su esposa, hasta el accidente de su vehículo que sucedió hace unos días.



Anahy, esposa del artista publicó en su cuenta de Instagram, donde dejó en evidencia a su esposo, después de que le pidiera que se bañara, pero al parecer esta orden no le agradó para nada.



En la grabación se puede ver como Eduin se encuentra platicando, cuando su esposa le dice que ya se tienen que ir, pero antes de hacer tiene que irse a bañar, a lo que el cantante inmediatamente le responde.





El agua se hizo para las plantas y el jabón para los platos, no me he bañado y no me voy a bañar” dijo el cantante.