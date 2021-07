A Cynthia Rodríguez se le trozó el pantalón en pleno programa de televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodíguez sorprendió a sus seguidores al revelar que experimentó una de las situaciones más vergonzosas de su vida, ya que se le trozó el pantalón mientras estaba trabajando.

Fue en sus historias de Instagram que la exacadémica publicó un video dirigido a sus seguidores en el que les compartió que a los famosos también les suceden situaciones bochornosas, pero que el público no se entera.

La novia de Carlos Rivera destacó que se le había trozado el cierre del pantalón y tuvo que salirse del programa para esperar a que lo remendaran, y por mientras, esperaba en pants en el camerino.

Esto es lo que pasa en un programa de tele y a veces el público no se entera. Se me rompió mi cierre del pantalón. Estoy en pants esperando que me lo traigan”, confesó la presentadora mientras hace un puchero y finge estar llorando.