A Bruses la música le da sanación, artista tijuanense nominada a los Latin Grammy

Tijuana, Baja California.- Amalia Ramírez, mejor conocida como Bruses es una cantante tijuanense con dos nominaciones a los Latin Grammy por Mejor Álbum pop Rock y su colaboración “Qué voy a hacer conmigo???” con Elsa y Elmar y Alan Saucedo.

El proyecto Bruces comenzó hace tres años a través de las plataformas de Internet,

pero Amalia llevaba 10 años tocando puertas, pero gracias a su perseverancia, hoy el esfuerzo de su primer disco “Monstruos”, la llevará a la fiesta latina de la música.

Durante entrevista que concedió a Grupo Healy (GH), la artista compartió sentirse nerviosa por ir a la entrega de premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que se realizará el 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Siento va a ser muy curioso, ver tanta celebridad allá, voy a estar grabando todo, abrazaré a mucha gente, seré una stalker si veo a Bad Bunny, me voy a divertir mucho y representando a Tijuana"

“Ojalá pueda ver a Julieta Venegas, a Ximena Sariñana y Mon Laferte, me emociona mucho, es la primera vez que estoy nominada, es un momento muy emotivo que no me creo”, compartió.

La joven de 25 años con influencias screamo y emo saltó a la fama con su éxito “Dueles tan bien” en la plataforma de TikTok, llevándola a formar parte de la banda sonora en la serie española “Elite” y recientemente su presentación en el pasado Festival Tecate Península en la plaza Monumental de Playas de Tijuana.

Habla de sus ‘Monstruos’

Bruses compartió que comenzó a escribir para sanar, para ella es importante tocar el tema de la salud mental en sus letras, porque es algo con lo que creció y sin proponérselo se ha convertido en una vocera para todas aquellas personas que sufren en silencio.

“Mi primer álbum se llama ‘Monstruos’ porque sabía que este primer álbum tenía que hablar de lo que formó a Bruces, este disco toca temas, salud mental y trastornos alimenticios, no es romantizar la tristeza o la depresión, sino hablar de ella y darle representación, darle una cara y ponerla de una forma que la otra generación la entienda y deje de odiarla.

“México tiene una de las tasas más altas de suicidios y es consecuencia de no hablar del tema, me hizo falta y creo hace falta alguien que hable de esto en la cultura popular.

“Hay gente que reaccionó mal con el disco, se incomodaron y me gusta porque se abrió la conversación y hablar con la verdad, siempre va a incomodar”, declaró.

Por ahora, Bruses se presenta para estar presente en los Latin Grammy y después anunciar la gira de “Monstruos” y obviamente habrá fecha en Tijuana.