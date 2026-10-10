MrBeast regala $50,000 dólares a un emprendedor en Shark Tank a cambio del 0% de su empresa simplemente porque le cayó bien, marcando un momento histórico que nunca antes había ocurrido en la historia del programa

MrBeast financió con $50,000 dólares el proyecto de Daniel Stephenson en Shark Tank a cambio del 0% de participación accionaria, permitiéndole conservar la totalidad de su empresa. | Instagram @sharktankabc, @thecaulkingfinger

El creador de contenido debutó como inversionista invitado en la temporada 18 financiando por completo una herramienta de pintura sin exigir capital.

ESTADOS UNIDOS.- Durante el estreno de la temporada 18 del programa de televisión Shark Tank, el creador de contenido e influencer MrBeast (Jimmy Donaldson) hizo su debut como inversionista invitado en el episodio titulado “Beast Mode”. Durante la emisión del 30 de septiembre de 2026, el creador de contenido protagonizó un momento inédito en la historia de la emisión al entregar $50,000 dólares a un participante a cambio del 0% de participación accionaria.

El gesto del nuevo “Shark” regaló la financiación completa que requería el concursante para su proyecto, permitiéndole conservar el 100% de la propiedad de su negocio sin ceder activos a los inversionistas de la mesa.

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¿Quién es el emprendedor y qué producto presentó?

El beneficiado con la propuesta fue Daniel Stephenson, un contratista de pintura con más de 30 años de experiencia profesional proveniente de Monticello, Georgia. Stephenson acudió al programa para presentar su invención denominada “The Caulking Finger”.

Se trata de una herramienta flexible fabricada de goma que imita la forma, la textura y la función de un dedo humano. El objetivo principal del artefacto es alisar el sellador o calafateado y facilitarle la limpieza al usuario, evitando que las manos entren en contacto directo con químicos o agua, además de prevenir cortes, irritaciones y astillas durante las jornadas de trabajo.

Actualmente, el producto se comercializa a un precio individual de $9.99 dólares (o $17.99 dólares en paquete doble) y cuenta con red de distribución en grandes cadenas comerciales de herramientas como Home Depot, Lowe’s, Ace Hardware y Sherwin-Williams.

MrBeast made SHARK TANK HISTORY by giving a guy $50,000 for 0% EQUITY in his company just because he LIKED HIM 😭🔥 pic.twitter.com/IdS9BaBeYK — Killa 🌺 (@KillaKreww) October 8, 2026

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¿Por qué decidió regalarle el dinero MrBeast?

Daniel Stephenson ingresó al set solicitando originalmente una inversión de $50,000 dólares a cambio del 10% del capital de su empresa. En medio de las negociaciones habituales, el inversionista permanente Kevin O’Leary le realizó una contraoferta por los mismos $50,000 dólares, pero exigiendo a cambio el 20% de la participación accionaria.

En ese instante, MrBeast interrumpió el proceso de negociación para ofrecerle al emprendedor los $50,000 dólares solicitados de manera gratuita. El creador de contenido explicó explícitamente ante las cámaras que realizaba la aportación sin pedir nada a cambio simplemente porque el participante le había caído muy bien (“cuz I like you”).

El influencer destacó la personalidad de Stephenson ante el foro, describiéndolo como una persona sumamente genuina y noble (“wholesome”), además de elogiar su actitud positiva hacia la vida (“glass half full”).

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