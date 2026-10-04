Mexicano completa reto de MrBeast tras pasar 202 días encerrado en un supermercado

Juan García, conocido como “Don Juan”, fue uno de los cuatro participantes que completaron el reto de MrBeast tras 202 días dentro de un supermercado.

Juan García, conocido como “Don Juan”, llegó hasta el final de la competencia y compartió con otros tres participantes el premio de un millón de dólares.

El mexicano Juan García, conocido en redes como “Don Juan”, logró completar uno de los retos más extremos de MrBeast después de permanecer 202 días dentro de un supermercado en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El desenlace se conoció este 3 de octubre, con la publicación de la parte final del desafío del famoso creador de contenido. Juan fue uno de los cuatro participantes que consiguió llegar hasta el último día de la competencia.

El hombre, de 56 años y originario de Hidalgo, ingresó inicialmente al reto acompañado por su hijo Ángel. Sin embargo, el joven abandonó la competencia debido a sus compromisos escolares y laborales, mientras que Juan decidió continuar.

¿En qué consistió el reto de MrBeast?

La competencia comenzó con decenas de participantes y una dinámica sencilla: permanecer dentro del supermercado el mayor tiempo posible. El premio inicial era de 250 mil dólares.

Con el paso de las semanas, el número de concursantes se redujo hasta que solamente quedaron cuatro: Juan, Jackson, Rayhon y Eldin.

Fue entonces cuando MrBeast cambió las reglas. Los cuatro dejaron de competir individualmente y tuvieron que trabajar juntos para cumplir una nueva misión: consumir prácticamente todos los alimentos disponibles dentro del supermercado.

La cantidad de comida pendiente equivalía a millones de calorías. De acuerdo con los reportes sobre el desafío, los cuatro participantes tuvieron que consumir alrededor de 4.3 millones de calorías para completar la prueba y quedarse con la bolsa final de un millón de dólares.

Después de más de seis meses de encierro, los cuatro lograron terminar la comida restante y finalmente pudieron cruzar la salida del supermercado en el día 202.

¿Cuánto dinero ganó Juan García con MrBeast?

El premio final fue de un millón de dólares, cantidad que se repartió entre los cuatro participantes que completaron la última etapa.

Por ello, Juan recibió aproximadamente 248 mil 346 dólares, equivalentes a alrededor de 4.5 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con los reportes publicados tras el final del reto.

Además del dinero, Juan obtuvo otros premios durante la competencia, entre ellos un vehículo y una excavadora para su empresa de construcción.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió al reencontrarse con su esposa, a quien le entregó un anillo después de haber contado durante el reto que anteriormente habían tenido que devolver uno porque era demasiado costoso.

¿Por qué se hizo popular el “Señor Juan”?

La historia de Juan llamó especialmente la atención de la audiencia hispana de MrBeast por su perseverancia y por la razón que expresó para continuar dentro del supermercado: conseguir recursos para apoyar a su familia.

Durante los 202 días de competencia también destacó por la cantidad de actividad física que realizó. Una pulsera utilizada durante el reto registró aproximadamente 2 millones 735 mil pasos, cifra por la que recibió un reconocimiento especial de MrBeast.

Finalmente, Juan pudo salir del supermercado acompañado por los otros tres finalistas y reencontrarse con sus seres queridos después de más de seis meses de encierro.

Su participación convirtió al mexicano en uno de los rostros más recordados de este reto de MrBeast, que pasó de ser una competencia para determinar quién resistía más tiempo en una tienda a una prueba colectiva para consumir millones de calorías y conseguir un premio millonario.